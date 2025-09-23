「CRUISER」「EDGE」「GR SPORT」が登場トヨタのオーストラリア法人は2025年9月3日、新型「RAV4」の導入時期とグレード体系を発表しました。RAV4は1994年に初代がデビュー。街乗りでも快適な乗用車タイプのクロスオーバーSUVという新たな市場を開拓しました。代を重ねるごとに大型化が進み、近年ではトヨタを代表するグローバルモデルになっています。トヨタ新型「クロスオーバーSUV」2026年上半期導入へ【画像】超カッコいい