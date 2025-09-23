【山粼武司 これが俺の生きる道】#26【俺の生きる道】今なら炎上だけじゃ収まらない…星野監督は正捕手・中村武志さんを日常的にボコボコに血の気の多かった星野仙一監督が最もヒートアップしたのが巨人戦だった。「打倒巨人」のエネルギーは凄まじく、巨人戦の前だけは移動休みがなかった。たとえば、火曜日からの3連戦の場合、前日の月曜日は「移動日」として練習が休みになることが多かったが、巨人戦の時は名古屋か