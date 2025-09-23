阪神は23日、前日22日のヤクルト戦で公式戦通算200盗塁に到達した近本光司外野手（30）の記念グッズを販売すると発表した。主なラインナップはTシャツやフェイスタオルなどで、T―SHOPでは23日から受注販売を開始。直筆サイン入り記念ロゴパネルは27日の正午から販売される。