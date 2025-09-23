アメリカのトランプ大統領は22日、妊娠中に解熱鎮痛剤「タイレノール」を服用すると、子供の自閉症のリスクを高める可能性があると発表しました。アメリカ産科婦人科学会は「科学的証拠に裏付けられていない」と反論しています。トランプ大統領「妊娠中にタイレノールを服用すると自閉症リスクが著しく上昇する可能性がある。タイレノールの服用は良くない」トランプ大統領は22日、「タイレノール」などの解熱鎮痛剤の有効成分であ