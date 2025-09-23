福岡県警筑紫野署は23日、筑紫野市針摺西1丁目3番付近の路上で22日午後7時40分ごろ、男が通行中の女子高校生に下半身を見せる事案が発生したとして、防犯メールで警戒を呼びかけた。男は30〜40代、身長175程度、黒色半袖シャツおよび黒色ズボン、黒色キャップ着用。