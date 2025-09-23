50歳以上の選手が参戦できる米男子シニアツアー（PGAツアーチャンピオンズ）に参戦するためのQT（予選会）が廃止になることが、22日までに決定した。〈写真〉藤田寛之のキュキュッと止まるアプローチはどう打つの？廃止の可能性は、9月中旬に米ゴルフウィーク誌などで報じられていたが、それが現実のものに。すでにツアーからは、「十分な議論（複数回の会議や電話での協議）を経て、今年から予選会を廃止することで合意した」など