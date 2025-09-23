新潟市西区で9月20日、メロンの収穫を親子で体験するイベントが開かれました。これは収穫を通して生産者とふれあい、地元の農作物に親しんでもらおうと新潟市が企画したものです。水はけの良い砂丘地帯が広がり、特産のスイカだけでなく、メロンの栽培も盛んな新潟市西区赤塚地区。この日は、多くの親子連れが爽やかな甘みが特長の『ヴェルダ』という品種をハサミを使ってつるを切り、手作業で収穫しました。【子ども】「大きいメ