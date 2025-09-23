専門誌「フランスフットボール」が選定する世界最優秀選手賞「バロンドール」の表彰式が２２日（日本時間２３日）、フランス・パリで行われ、フランス１部パリ・サンジェルマンのフランス代表ＦＷウスマヌ・デンベレ（２８）が初受賞した。フランス紙「レキップ」によると、感涙してしまい、こうスピーチしたという。「このようなトロフィーを獲得することは素晴らしいこと。誇りに思う。これは本当にチームワークの賜物であり