プロテニスプレーヤーの園田彩乃選手（29）が2025年9月16日、自身のインスタグラムを更新。ジムでトレーニング中のショットを披露した。「スタイル完璧」の声園田選手は「gym」とコメントをつづり、ショーパン姿でトレーニング中の様子を投稿。ハッシュタグに「#gymworkout」「#筋トレ」「#ピラティス」と添えている。インスタグラムに投稿された写真では、黒いキャミソール風のトレーニングウェアとネイビーのショートパンツを着