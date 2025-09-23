「デジモン」シリーズが集結したイベント『DIGIMON EXPO'25』内「『デジモンクロスウォーズ』ステージ」が20日、東京ドームシティ プリズムホールで開催。イベントレポートが公開された。イベントには、工藤タイキ役の高山みなみ、シャウトモン役の坂本千夏、明石タギル役の井上麻里奈、ガムドラモン役の渡辺久美子、陽ノ本アカリ・メルヴァモン役の白石涼子、蒼沼キリハ・メタルグレイモン・時計屋のおやじ・バリスタモン役の