話が伝わらない原因は、こちらの伝え方ではなく「相手が聞く準備をしていない」からかもしれない。各界で成果を出すコンサルタントとして知られる高橋輝行氏は、まず初めに“相手の思考のスイッチをONにする”という発想を提示する。その具体的な方法とは？※本稿は、高橋輝行『結果を出すコンサルだけが知っている「伝わらない」がなくなる話し方の順番』（あさ出版）の一部を抜粋・編集したものです。思考のスイッチがOFFの人