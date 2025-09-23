激辛フードはいつでも一定の需要があるものだが、最近では「麻辣湯」や「麻辣」を使った菓子が台頭し始めている。山椒系のスパイスと辛さが合わさって、ひいひい言いながらも完食してしまう後をひくうまさがある。人気の秘密は。（フリーライター武藤弘樹）辛いものが苦手な人も魅了する激辛グルメ「麻辣湯」はどんな食べ物？現在、麻辣湯（マーラータン。中国では「麻辣燙」。「湯」の下に「火」と書く）という食べ物が