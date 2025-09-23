国務院の何立峰副総理は9月22日午後、北京市内の人民大会堂で米連邦議会下院議員代表団一行と面会しました。何副総理は「習近平国家主席は19日、トランプ大統領と電話会談して重要な共通認識に達し、次の段階の中米関係の安定発展のための戦略的な指導方式を定めた。中米双方には広い協力余地と幅広い共通利益がある。米国と中国が相互尊重、平和共存、協力とウィンウィンの原則に基づき率直に意思疎通し、信頼を高めて疑念を解消