女優の奥菜恵（46）が23日までに自身のインスタグラムを更新。大相撲を観戦したことを明かし、力士との集合ショットを披露した。かねて相撲好きであることを公言している奥菜は「大相撲9月場所！！！こんなにお相撲が好きなのに、昨日は初めての両国国技館。お相撲さんをたくさん観ることができてテンションがおかしなことになりました」と書き出すと、国技館内での自身のショットなどをアップ。「ギャーギャー叫び過ぎた後