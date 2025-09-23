宮城県石巻市南浜町の石巻南浜津波復興祈念公園で、伝承団体が設置していた募金箱が盗まれていたことがわかった。同団体は被害届を出し、石巻署が窃盗事件として捜査している。同団体などによると、盗まれたのは「がんばろう！石巻」と記された看板前に設置していた高さ約４０センチのステンレス製の募金箱。同団体のメンバーが１９日午後、盗まれているのに気づいた。募金箱は強力な工業用テープで固定していたが、土台ごと倒