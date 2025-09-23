大分県佐伯市の33歳の消防士長が、大分市内のコンビニで女性のスカートの中を撮影したとして現行犯逮捕されました。 【写真を見る】消防本部の消防士長が再び盗撮コンビニで現行犯逮捕大分・佐伯市 性的姿態撮影等処罰法違反の疑いで現行犯逮捕されたのは、佐伯市消防本部通信指令課の消防士長、佐藤優樹容疑者（33）です。 警察によりますと佐藤容疑者は22日午後4時ごろ、大分市内のコンビニでATMを操作していた40代