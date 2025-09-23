アメリカ、ニューヨークの国連本部でパレスチナ問題の解決に向けた首脳級の会議が開催されました。会議にあわせ、およそ10か国がパレスチナの国家承認を表明した一方、日本は見送りました。この会議はフランスとサウジアラビアが主催し、パレスチナとイスラエルの「2国家共存」による問題解決を目指すものです。フランスやベルギーなど新たに5か国がパレスチナを国家承認すると宣言。これで、この会議に向け、すでに発表しているイ