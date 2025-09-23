コメンテーターの玉川徹氏が２３日、テレビ朝日系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜、午前８時）に出演。京都での稲刈りに参加し、そこで日本テレビの水卜麻美アナウンサーと会えたことの喜びを語った。番組ではコメンテーターで弁護士の菊間千乃氏と羽鳥慎一アナと玉川氏の３人が京都・与謝野町で恒例の稲刈りをする様子を紹介。今年５月の田植えには玉川氏は不参加だったが、稲刈りに参加した。稲刈りは初めて参加と