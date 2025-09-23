東かがわ市役所(資料) 窓口での聞こえにくさを解消するため、香川県東かがわ市役所1階の市民課に「軟骨伝導イヤホン」（集音器）1台が設置されました。 「軟骨伝導イヤホン」は、外耳周辺の軟骨を振動させることで鼓膜に振動を伝えて音を聞く方式です。耳の入り口にある軟骨付近に軽く添えるだけで音を拾えるため、「骨伝導」と比べて耳の痛みや音漏れが少ないという利点があります。 「窓口で対応する職員の声が聞こえ