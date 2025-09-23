☆日本ハム―楽天（１４：００・エスコンフィールド）日本ハム＝孫易磊、楽天＝ハワード２位の日本ハムは２２日、ロッテに痛い１敗を喫した。２３日にはホームで楽天と対戦する。宮西は２００８年３月２５日の西武戦（札幌Ｄ）でリリーフ登板してから現在８９９登板。９００登板を達成すれば史上４人目となる。過去の３人は以下の通り。登板数投手（所属）１００２岩瀬仁紀（中日）９４９米田哲也（阪急―阪神―近