２２日、スミス氏（左）と握手を交わす何立峰氏。（北京＝新華社記者／申宏）【新華社北京9月23日】中国の何立峰（か・りつほう）共産党中央政治局委員・国務院副総理は22日、米下院議員代表団のアダム・スミス氏一行と北京の人民大会堂で会見した。２２日、米下院議員代表団と会見する何立峰氏。（北京＝新華社記者／申宏）