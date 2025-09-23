「大和証券Mリーグ2025-26」、9月22日の第1試合にU-NEXT Pirates・瑞原明奈（最高位戦）が出場。雀力と運、判断がうまく重なる展開で見事に今期初勝利をオーラス逆転で手にしたが、入場シーンからファンの熱視線を浴びた。【映像】ツヤツヤにしてサラサラ！ファンに絶賛される瑞原明奈の艶髪瑞原はMVP経験もあり、昨シーズンまで4年連続で3ケタプラスという実力者。試合中は涼やかな表情が多いが、卓を離れるとユーモアセンス