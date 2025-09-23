【井上尚弥が見せた、これまでにない慎重な戦い】「ボブ・アラム率いるTOP RANKは、ESPNとの契約を更新しなかったんだな。お前に教えてもらわなければ、ナオヤ・イノウエの試合がどこで見られるか、わからなかったぜ」井上尚弥（大橋）が、MJことムロジョン・アフマダリエフ（ウズベキスタン）を判定で下してWBA/WBC/IBF/WBOスーパーバンタム級タイトルを防衛した翌日、アメリカ・ペンシルバニア州ベンサレムに住む元世界ヘビー