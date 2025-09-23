22日夜、山口県田布施町の国道188号で、歩行者が軽乗用車にはねられ死亡しました。柳井警察署によりますと22日午後9時前、田布施町麻郷の国道188号で高齢とみられる男性が、光方面から走ってきた軽乗用車にはねられました。男性は病院に運ばれましたが、収容先の病院で死亡が確認されています。警察で詳しい事故の原因を調べています。