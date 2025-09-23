２国家解決に関する首脳会議で演説するフランスのマクロン大統領＝２２日/Eduardo Munoz/Reutersニューヨーク国連本部（ＣＮＮ）フランスをはじめとする西側諸国は２２日、国連でパレスチナ国家の承認を正式に宣言した。パレスチナ自治区ガザ地区の戦闘で最大限の目的を追求し、占領下のヨルダン川西岸地区で入植地の拡大を進めるイスラエルにとって、この動きは国際的な孤立を深めるものとなる。モナコ、マルタ、ルクセンブルクは