特攻隊の問題点を指摘する坂井久能さん＝２１日、横須賀市自然・人文博物館太平洋戦争末期、旧日本軍が編成した特別攻撃隊（特攻隊）とは何だったのかを考えるイベントが２１日、横須賀市自然・人文博物館で開かれた。元神奈川大学特任教授の坂井久能さんが、同市の野比海岸で極秘裏に進められた海底特攻「伏龍」の実態などを挙げ、「名誉の戦死と美化されたが、実際は『人命の軽視』だった」と指摘した。特攻隊は、死を前提に