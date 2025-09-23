23日午前4時10分ごろ、新潟県柏崎市の北陸自動車道下り線で「大型バイクが転倒し、付近に運転手が倒れている」と110番があった。県警によると、バイクを運転していた長野県山ノ内町の会社員高相正男さん（60）が病院に運ばれ、死亡が確認された。県警が事故の原因を調べている。県警によると、高相さんは中央分離帯のガードレール付近に倒れていた。事故の影響で、北陸道は柏崎インターチェンジ（IC）―西山IC間の下り線で一