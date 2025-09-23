アメリカのトランプ大統領は22日、解熱鎮痛剤の「タイレノール」が自閉症のリスクを高めるとして妊婦は服用を控えるよう呼びかけました。トランプ大統領はケネディ厚生長官や国立衛生研究所の所長らと会見し、「2000年以降、自閉症の発生率は400％以上も急増した」と説明しました。そのうえで「タイレノール」など解熱鎮痛剤の有効成分となるアセトアミノフェンを妊娠中に使用すると子どもの自閉症のリスクを高める可能性があると