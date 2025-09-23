広西チワン族自治区南寧市で17日から21日まで開催された第22回中国-東南アジア諸国連合（ASEAN）博覧会では、ASEAN各国がさまざまな種類のコーヒー製品を出展し、来場者の間で広く人気を集めた。世界の重要なコーヒー生産エリアであるASEAN各国は、1000億元（約2兆円）規模の中国コーヒー市場でのシェア獲得を目指し、それぞれ渾身の逸品を打ち出した。マレーシアのホワイトコーヒーとドリアンコーヒー、ベトナムのドリップコーヒ