２２日午後４時２０分頃、川崎市川崎区伊勢町の公園で遊んでいた子供の保護者から、「子供が木刀のようなもので腕や足をたたかれた」と１１０番があった。神奈川県警川崎署によると、公園でボール遊びをしていた小学２年生の男児３人が男に棒状のものでたたかれ、打撲などの軽傷を負ったとみられる。同署は男児らの目撃証言と似ている８０歳代の男を見つけ、事情を聞いている。