＜大相撲九月場所＞◇九日目◇22日◇東京・両国国技館【映像】張られた20歳力士が衝撃の“大の字”30歳力士と20歳力士の年齢差対決で、強烈な張り手を数発食らった20歳力士が土俵に沈んで絵に描いたような衝撃の“大の字”に。その後もフラフラとふらつく様子を見せ、「変な倒れ方」「脳震盪？」と心配の声が相次ぐ場面があった。序二段五十八枚目・玄武丸（尾上）と序二段六十一枚目・千代天照（九重）の一番。30歳のベテラン