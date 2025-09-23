政治資金法違反などの容疑で捜査を受ける旧統一教会の韓鶴子総裁が、韓国の特別検察官に逮捕されました。【映像】韓国 旧統一教会 韓鶴子総裁を逮捕特別検察官は23日未明、韓総裁の逮捕状が発付されたと発表しました。「証拠隠滅の恐れがあるため」と説明しています。韓総裁は22日に行われた逮捕状審査の後、ソウル拘置所で待機していました。特別検察官は18日、尹錫悦前大統領の妻や側近に金品を贈った請託禁止法違反や政