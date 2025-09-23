イギリスがパレスチナを国家として承認すると発表したことを受けて、ロンドンのパレスチナ代表部で祝賀式典が行われました。【映像】笑顔で演説するフサム・ゾムロット大使22日、ロンドンにある駐英パレスチナ代表部では、前日にスターマー首相が国家承認を発表したことを受けて巨大な旗が掲げられ、大使が「パレスチナ国大使館」の看板を掲げると歓声が上がりました。「パレスチナは存在します。常に存在し、これからも永遠に