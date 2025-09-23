アメリカのトランプ政権は22日、中国系の動画投稿アプリ「TikTok」のアメリカ事業について、オラクルなどの企業連合に移管されると発表しました。中国系の動画共有アプリ「TikTok」をめぐってはトランプ大統領がアメリカ国内での事業についてはアメリカ企業などに売却するよう求めていて、今月19日に行ったトランプ氏と習近平国家主席との会談では、「進展があった」としています。こうした中アメリカ政府高官は22日、IT大手の「オ