【住友生命Vitalityレディス 東海クラシック】最終日【梅ちゃんのツアー漫遊記】私のスケジュールを大公開…やっぱりゴルフが好きでなければ続けられません通算10アンダーの首位タイからスタートした神谷そら（22）が3打伸ばし、今季2勝目（通算4勝）を挙げた今大会。今年の複数回Vは3勝の佐久間朱莉（22）に続いて2人目となったが、この試合は「トップ5」が消えたツアーの現状を物語っていた。昨年の今大会が終わった時点で複