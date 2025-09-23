紆余曲折、遠回り、挫折……山あり谷ありの相撲人生を歩み続け、悲願の新入幕を果たした。【丸わかり名鑑】いとうあさこ似を自認・琴栄峰央起の“美四股”は角界随一、兄・琴勝峰の影響で高卒プロ入り決意した幼少期から地元の相撲道場に通い、相撲強豪校として知られる新潟県の能生中に東京から越境留学。3年時に全国中学選手権で個人3位に輝きながら、卒業半年前に地元立川市の中学校に転校した。「当時は相撲をやめて、中卒