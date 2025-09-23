あなたは、結婚したパートナーのことが「今も好き」ですか。それとも「もう嫌い」ですか。「相手を嫌いになったら、すぐ離婚する」と考える人も、おそらく少なくないでしょう。しかし、もし相手が既に自分のことを嫌いになっているにもかかわらず、“仮面”をつけて生活し、離婚の機会を静かにうかがっているとしたら――。日々、多くの夫婦から相談を受けている「恋人・夫婦仲相談所」所長の三松真由美さんのもとには、妻への