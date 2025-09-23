2025年産米をめぐり、小泉農相は先週、「概算金」が前年比で3〜7割ほど高くなるとの見通しを示した。概算金は、JAが農家から委託を受けたコメを集荷する際に支払う一時金のこと。秋の出荷前に概算金が前払いされることで、農家の資金繰りなどをサポートする仕組みになっている。農水省は「生産量が需要を大幅に上回る」と…“コメ余り”予想でも新米価格が下がらないワケ店頭価格の指標となる概算金の大幅な値上がりで、新米価