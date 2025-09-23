夏ドラマのほとんどが最終回を迎える中、森川葵（30）主演の「スティンガース 警視庁おとり捜査検証室」（フジテレビ系＝火曜夜9時）はあと2話残している。【もっと読む】4児の母となった宮崎あおいの明るい未来…同級生・上戸彩の成功をお手本にイメージ刷新！「世帯視聴率は初回の5％から下降して一時は3％台に。TVerのお気に入り登録数も40万台と、今期のドラマでは下位に沈んでいる。フジテレビが昨年の10月、10年ぶりに火9