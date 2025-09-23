北朝鮮の金正恩（キム・ジョンウン）国務委員長が実際の核使用を意味する「戦争抑制力第2の使命」稼働時に「韓国と周辺地域、その同盟国の軍事組織および下部構造」が「壊滅」するとし、域内駐留米軍も核攻撃の対象になり得ることを示唆した。金委員長はトランプ米大統領との関係について「良い思い出」としながらも「非核化を議題としない対話に応じる」とし、事実上、米国の態度変化に圧力を加えた。◆中ロの後ろ盾を信じて米国