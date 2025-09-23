《こうして成年式と関連する諸行事を終えることができましたことに安堵しております。また、このように悠仁が一つ一つの務めを果たし、一連の行事が滞りなくおこなわれるように、準備し支えてくださった関係者のご尽力に深く感謝しております》【写真】眞子さま射止めた小室圭さんも「海の王子」 歴代42人の“出世度”は？今月6日、19歳になられた長男・悠仁さまが男性皇族としておよそ40年ぶりとなる成年式の行事を無事に終えら