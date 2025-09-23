女優の比嘉愛未(39)が23日までに自身のインスタグラムを更新。ドラマで共演した人気女優らとのオフショットを披露した。ストーリーにハートマークと共に、飲食店内の自身と、女優のソニン、瀧内公美の3ショットをアップ。3人は共に20日に最終回を迎えた日本テレビドラマ「放送局占拠」に出演していた。シリアスな内容だったドラマとは一変し、顔を寄せ合い、比嘉と瀧内はピースサインをするなど、リラックスした雰囲気とな