熊本県立大（熊本市）は２２日、半導体分野に特化した「半導体学部（仮称）」を新設する方針を明らかにした。半導体受託製造大手・台湾積体電路製造（ＴＳＭＣ）の熊本進出に伴い、不足している半導体人材を育成する。来年３月頃に文部科学省へ認可を申請し、２０２７年４月の開設を目指す。同大によると、定員は１学年６０人で、１６人の教員を配置。半導体に関する専門知識や技術に加え、他分野も横断的に学べる体制を整え、