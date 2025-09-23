J3高知は23日、白石尚久氏（49）の監督就任を発表した。選手らへのパワーハラスメントがあった秋田豊前監督（55）は19日に辞意を表明していた。DFとしてワールドカップ（W杯）2大会に出場した秋田前監督は、選手らからパワハラの申し立てがあって6月末から休養。調査で5事案がパワハラに認定された。香川県出身の白石氏は30代から欧州で指導歴を積み、昨季はイングランド2部ウェストブロミッジのスタッフだった。