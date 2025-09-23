今から約20年前、「ヒロシです……」のネタで一世を風靡した、芸人のヒロシ氏。2015年から始めたYouTube『ヒロシちゃんねる』で配信したソロキャンプ動画が大バズリ。さらに同年発売された日めくりカレンダー『ヒロシの日めくりまいにち、ネガティブ。』も大ヒットを記録し、その後の活躍も記憶に新しい。そして9月16日に発売する自身の著書『ヒロシのネガティブ大全』（自由国民社刊）では、ネタ本ではあるが、自身がこれま