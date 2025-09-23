自民党総裁選が9月22日に告示された。同日13時から開かれた候補者5名による演説会。各候補の演説の要点は以下のとおりだ。◆特色の分かれた候補者5名の演説・小泉進次郎氏自民党が国民の不安に応えられなかったことが混乱の原因と指摘し、「党を立て直すのが自分たちの使命」と訴える。自身が初当選した2009年の下野期を原点とし、解党的な再生を強調。「総裁選後は一致団結し国民のために汗をかく」と谷垣総裁時代を引き合いに