気軽にコミュニケーションが取れるLINEは、日常でさまざまな人と自分をつなぐ大事なツールの1つ。ただ気軽なゆえ、返信が遅かったり、未読や既読無視が気になることも。人によっては、すぐ返信することを意識する人もいれば、自分のペースで返信したい人もいますよね。気軽につながれるからこそ、相手の反応にモヤモヤを感じてしまうケースもあるようです。今回はそんなLINEの返信についてのママリ投稿を