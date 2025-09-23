暑さが和らぎ、秋の気配を感じる9月。おうちでコーヒーを飲みながら、ゆっくり自分の時間を過ごしたいですよね。そんなコーヒー派にぴったりな、オリジナルトートバッグ＆コーヒーのセットが、コーヒーブランド「CAFE@HOME（カフェアットホーム）」にお目見え。9月24日（水）から「COFFEE STYLE UCC グランスタ東京店」にて、数量限定で販売がスタートします。コーヒー選びがたっぷり楽しめる「CAFE＠HOME」東京駅・グランスタ東京