東京ベイ潮見プリンスホテルは、京都の「一保堂茶舖」の日本茶を使用した「実りの秋の和アフタヌーンティー〜日本茶と愉しむ秋の彩り〜」を9月1日から11月30日まで提供する。ウェルカムティーは「一保堂茶舖」の極上ほうじ茶とアミューズの「うなぎと銀杏のプティテリーヌ」を用意する。スイーツとセイボリーは、スイートチョコレートに番茶を合わせた「番茶生チョコレート」、煎茶を練りこんだ白あんを求肥で包んだ「煎茶あん求肥