悔いのない人生を送るには、どうすればいいのか。42歳で「緑内障」と診断を受けた歌人の穂村弘さんは「『朝起きたら目が見えなくなっているのではないか』という不安に毎日のように襲われた。恐怖を前にして初めて、人生でやるべきことの優先順位がクリアになった」という――。※本稿は、穂村弘『満月が欠けている』（ライフサイエンス出版）の一部を抜粋・再編集したものです。■人間ドックの診断結果に書かれていたこと総務部で